В петербургской клинике установили жуткий памятник боли из человеческих зубов

В одной из петербургских клиник установили памятник зубной боли — по задумке врачей, скульптура должна напоминать о необходимости регулярно появляться на приёмах у стоматологов.

В одной из стоматологических клиник Петербурга установили памятник зубной боли Фото: © L!FE

— Сотрудницы прозвали скульптуру Альфредом. Ход их мыслей мне ясен, кроме как творчество Хичкока, ничего на ум не приходит, — отметил гендиректор клиники, стоматолог-ортопед Эмиль Агаджанян.

Выглядит скульптура довольно жутко. Автор памятника Марьяна Шумкова сообщила, что использовала в работе настоящие зубы. Но основная часть скульптуры сделана из папье-маше.

— Безусловно, самым шокирующим в этой работе является объединение искусственных материалов и человеческих зубов. Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица — довольно пугающей. Именно к этому эффекту я стремилась: только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена зубов, — рассказала Шумкова.

Больные зубы собирали во время акции: более 200 петербуржцев удалили их за полцены при условии, что в последующем эти зубы пойдут на создание арт-объекта.