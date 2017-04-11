Поезда направления Петербург — Выборг идут с задержками из-за поломки электрички

Вечером 11 апреля пригородные поезда направления Петербург — Выборг ходят с задержками из-за остановки одного из составов в связи с технической неисправностью. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

— На перегоне Левашово — Белоостров по технической причине был остановлен электропоезд № 6169 сообщением Петербург — Выборг. В связи с этим в настоящее время пригородные поезда Выборгского направления следуют с задержкой. Пассажиры электропоезда № 6169 на платформе Дибуны были пересажены в электропоезд № 6173 (Петербург — Кирилловское), который проследует до Выборга, — говорится в сообщении.