Поезда направления Петербург — Выборг идут с задержками из-за поломки электрички

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Поезда направления Петербург — Выборг идут с задержками из-за поломки электрички

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Вечером 11 апреля пригородные поезда направления Петербург — Выборг ходят с задержками из-за остановки одного из составов в связи с технической неисправностью. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

 

— На перегоне Левашово — Белоостров по технической причине был остановлен электропоезд № 6169 сообщением Петербург — Выборг. В связи с этим в настоящее время пригородные поезда Выборгского направления следуют с задержкой. Пассажиры электропоезда № 6169 на платформе Дибуны были пересажены в электропоезд № 6173 (Петербург — Кирилловское), который проследует до Выборга, — говорится в сообщении.

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