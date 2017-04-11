Прорыв теплотрассы на улице Сикейроса локализован

К настоящему моменту ремонтные бригады локализовали прорыв трубопровода горячего водоснабжения на улице Сикейроса в Петербурге.

— Продолжаются работы по замене аварийного участка, — уточнили в пресс-службе ГУП ТЭК СПб.

Прорыв трубопровода произошёл во время температурных испытаний теплосетей на севере Петербурга.

— Испытания помогли выявить потенциально опасные участки магистрального трубопровода, выработавшего свой ресурс. <…> Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в соответствии с федеральным законодательством проводятся раз в пять лет на каждом участке тепловой сети, — сообщили в пресс-службе ГУП ТЭК СПб.

Как уточнили в компании, планируется, что после локализации соседние дома будут поставлены на проток — иными словами, ограничений по подаче горячей воды со стороны поставщика не будет.

— Впрочем, некоторые жилищных организации ещё ранним утром превентивно отключили обслуживаемые дома на время температурных испытаний, — сообщили в пресс-службе ГУП ТЭК СПб.

Как сообщалось ранее, в результате разлива кипятка три машины получили повреждения.