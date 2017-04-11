На юге Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар на складе

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На юге Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар на складе

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

На Московском шоссе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар на территории склада деревянных материалов, сообщает городское ГУ МЧС.

— В 22:40 подтверждён ранг пожара № 2. В пристройке, оборудованной под склад деревянных материалов, размером 15 на 5 метров, примыкающей к двухэтажному кирпичному зданию, происходит горение складируемых материалов на площади 150 квадратных метров, — сообщили в МЧС.

Здание расположено по адресу: Московское шоссе, 13. С огнём борются 60 пожарных.

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