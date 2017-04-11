Пожар на складе на Московском шоссе локализован

К настоящему моменту пожар на территории складов на Московском шоссе в Петербурге локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

— В пристройке (оборудованной под склад деревянных материалов) размером 15 на 5 метров к двухэтажному кирпичному зданию происходит горение складируемых материалов на площади 200 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 22:30 во вторник. В ликвидации пожара участвуют 60 человек и 12 единиц техники.