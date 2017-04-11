В Невском районе горит расселённый дом

Сообщение о пожаре в расселённом доме на улице Бабушкина, 133 поступило в экстренные службы около 23:10.

У здания горит кровля площадью 40 квадратных метро. Пожару присвоен повышенный ранг 1-бис. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём борются 40 человек.

Горящее здание было полностью расселено в 2016 году. По словам очевидцев, в нём периодически случаются пожары, однако такой сильный — впервые.

— Сначала был просто дым, потом разгорелось пламя! Так горит впервые, но за последние два месяца он горит уже шестой или седьмой раз. Последнее возгорание было также ночью, в районе 22:30. Тогда был сначала хлопок, потом дым! Такого пламени не было, — рассказывает очевидец.