Автомобилист сбил девочку во дворах Калининского района

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Автомобилист сбил девочку во дворах Калининского района

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Фото: LifeCorr

Водитель сбил восьмилетнюю девочку в одном из дворов Калининского района. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО, в момент происшествия пострадавшая каталась на роликовых коньках. Водитель серебристой "хонды-аккорд" наехал на школьницу передним колесом.

Школьницу госпитализировали в Детскую городскую больницу им. К.А. Раухфуса в тяжёлом состоянии. Кадры с места события гражданский репортёр прислал с помощью приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По информации Лайфа, мужчине 38 лет и у него внушительный стаж вождения. По словам очевидцев, он не скрылся с места происшествия.

— Он так переживал, ходил туда-сюда и на коленках перед девочкой стоял, — сообщила Татьяна.

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