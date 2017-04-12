Огонь в расселённом доме на юге Петербурга локализован

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Огонь в расселённом доме на юге Петербурга локализован

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Фото: © L!FE

Пожарные ликвидировали пожар в нежилом здании на улице Бабушкина в доме 133. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 23:15.

Когда спасатели прибыли на место, ранг пожара повысили до 1-бис. Через час от повышенного ранга отказались.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают 40 человек и 8 единиц техники.

Напомним, по словам очевидцев, здание горит уже шестой или седьмой раз, но в первый раз так сильно. Сейчас в доме никто не живёт, его полностью расселили к 2016 году.

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