На проспекте Ударников прорвало трубу горячего водоснабжения

В ночь на 12 апреля на проспекте Ударников около дома 36 разлился горячий кипяток. Об этом очевидцы сообщили Лайфу около 22:30 11 апреля. Видео прорыва прислал гражданский репортёр с помощью приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По сообщению администрации города, 11 апреля в Красногвардейском районе проводились испытания теплосети.

— В дни проведения температурных испытаний теплоноситель по тепловым сетям будет подаваться в условиях повышенной температуры теплоносителя (110ᵒ С). Повышенная нагрузка тепловой сети многократно увеличивает вероятность возникновения дефектов на трубопроводах, — сообщили в администрации.

Напомним, ранее во вторник стало известно о прорыве теплотрассы на улице Сикейроса. В результате этого происшествия три машины оказались в кипятке, а одна провалилась в промоину. О пострадавших ничего не сообщается.