Петербургские активисты запустили в соцсетях флешмоб #ПоднимиГолову

Участники форума ОНФ "Правда и справедливость" в Петербурге предложили в День космонавтики запустить в соцсети флешмоб #ПоднимиГолову. 12 апреля в 9:07 — время старта корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным — пользователям предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой.

Акцию поддержал режиссёр Тимур Бекмамбетов.

— Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королёв, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечёт внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса. Присоединяйтесь к флешмобу и проинформируйте о нём своих читателей, — сказал он организаторам акции.

Пользователи разных регионов страны уже начали выкладывать свои селфи.