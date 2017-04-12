Актёра "ментовских" сериалов ищут петербургские суд и следователи

Актёра петербургских сериалов про расследования Сергея Тарабыкина ищут суд и следователи Северной столицы. Как оказалось, около полугода назад его привлекли понятым при проведении обыска в рамках уголовного дела по незаконному обороту наркотиков.

Актёра Сергея Тарабыкина полицейские нередко привлекали в качестве понятого, в этот раз его помощь требуется в суде, однако он уехал из города

Сейчас же его хотят видеть в суде в качестве свидетеля на заседании в Выборгском районном суде Петербурга. Однако Тарабыкин не приходит в суд, заявляя, что находится в другом городе и не намерен приезжать в суд для дачи показаний.

— Я в Ростове живу. Это было озвучено уже всем: секретарю суда, руководству 20-го отдела полиции Петербурга. За годы было порядка 20 ситуаций — меня приглашали в качестве понятого. Я работал недалеко от 20-го отдела полиции и поэтому меня приглашали, чтобы потом при необходимости быстро найти. До этого меня никогда не вызывали в суд. С момента конкретно этой ситуации прошло порядка полугода, я уехал, а меня начинают тягать, угрожать, что подадут в розыск, — сообщил Лайфу Сергей Тарабыкин.

Сергей Тарабыкин снимался в эпизодических ролях в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Высокие ставки" и других.