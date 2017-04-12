Петербург накрыло апрельским снегопадом

Петербург 12 апреля утром накрыло снегопадом. Горожане удивляются причудам апрельской погоды и выкладывают фото в соцсетях. Видео с утренним снегопадом в Приморском районе прислал пользователь приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) .

Синоптики прогнозируют снегопады и дожди до конца недели. Петербург находится во власти циклона, который принёс похолодание.

"На судьбу надейся, а зимнюю куртку в апреле не убирай", "Середина апреля, а у нас снег идёт!", "П — подстава", — комментируют пользователи соцсети свои фотографии.

Синоптики предупреждают водителей, "переобувших" свои машины, быть внимательными на дорогах из-за возможного гололёда.

По ночам всю неделю будет минусовая температура, днём будет теплее, однако снег и град не исключаются, сообщили метеорологи.