В пасхальную ночь метро в Петербурге будет работать без перерыва

В пасхальную ночь метро в Петербурге будет работать без технологического перерыва.

— В ночь с 15 на 16 апреля для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Московская", вестибюля 2 станции "Невский проспект", а также вестибюлей станций "Технологический институт — 1", "Площадь Александра Невского — 2", "Достоевская" и "Спасская", — пояснили в пресс-службе метрополитена.

При этом 16 апреля с 02:00 до 04:30 будет прекращена продажа проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей — в это время пассажиры смогут приобрести в кассах только жетоны за наличные. При этом проход через турникеты будет осуществляться как по жетонам, так и по проездным билетам, оформленным или пополненным ранее.