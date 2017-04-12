Упавший с башенного крана машинист заинтересовал следователей Ленобласти

СУ СКР по Ленобласти проводит проверку несчастного случая на стройке в Мурино. Как сообщила пресс-служба ведомства, 53-летний машинист крана сорвался с высоты 58 метров.

— Через 10 метров после падения тело мужчины застряло в шахте башенного крана. В результате падения с высоты машинист получил телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте, — уточнили в ведомстве.

Всё произошло на стройке жилого комплекса в посёлке Лаврики днём 10 апреля. Спускать тело с крана помогали спасатели МЧС. Пользователь приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) прислал видео, на котором запечатлена их работа. Судя по всему, им пришлось использовать выдвижную лестницу, чтобы забраться на высоту.