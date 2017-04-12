Депутаты раскритиковали Смольный за снег и лёд на тротуарах

Петербургский парламент утвердил коллективный запрос к губернатору Георгию Полтавченко по поводу качества уборки территории города от снега и грязи. Депутаты сетуют на то, что между комитетом по благоустройству и службами организации дорожного движения отсутствует должное взаимодействие.

— Сколько несчастных случаев было из-за того, что люди не могли пройти по тротуару из-за скользкого льда. При этом у нас вообще нет регламентов по уборке льда с тротуаров, — посетовала Оксана Дмитриева, представляя документ.

Парламентарии также предлагают Смольному утвердить генеральную схему санитарной очистки Петербурга, в которой будет прописан порядок освобождения дорожной сети от припаркованных автомобилей.

Отметим, что подобный запрос Дмитриева инициировала в ноябре 2016 года. Тогда депутат отмечала, что в Петербурге улицы чистит не больше тысячи человек, а снег с крыши сбрасывают всего 312 кровельщиков. В Москве же при сильных метелях в работе задействуют почти 20 тысяч сотрудников ЖКХ. Также её возмутило, что последняя покупка снегоуборочной техники была в 2010 году.