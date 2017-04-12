Аэропорт Пулково показал свою работу в космическом видео

В официальной группе "Пулково" в соцсетях появилось видео, приуроченное ко Дню космонавтики. В коротком ролике, снятом из космоса совместно с Flightradar24, отображены маршруты всех рейсов, которые вылетали и прибывали в аэропорт в течение суток.

Необычный видеоролик позволяет наглядно показать обширную географию полётов из аэропорта Петербурга.

— В одной минуте ролика собрано 24 часа прибытия самолётов в воздушную гавань Санкт-Петербурга и их вылета из города на Неве в разные части света. Данные были собраны за 7 апреля 2017 года. В эти сутки было произведено 395 взлётно-посадочных операций, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в воздушной гавани Петербурга, с наступлением высокого сезона количество рейсов в Пулково возрастёт, также расширится география полётов.