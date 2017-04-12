Петербургские птицефабрики натренировали куриц нестись активнее к Пасхе

Птицефабрики Санкт-Петербурга учитывают повышенный спрос на их продукцию перед Пасхой и заранее планируют "яйценоскость" куриц и перепёлок. Как рассказал Лайфу гендиректор Синявинской птицефабрики Артур Холдоенко, на его производстве научились увеличивать ежедневное количество снесённых яиц.

Сто кур несут 90 яиц в день, а мы сделали так, чтобы 93 яйца. Кормёжка получше. Вот спортсменов тренируют — они стометровку бегут быстрее, и с курицами так же. Куриц можно заставить нестись! Директор Синявинской птицефабрики Артур Холдоенко

По словам коммерческого директора фабрики "Роскар" Максима Жемчужникова, сделать так, чтобы максимальное количество неслось именно к Пасхе, задача нелёгкая. Это достигается планированием "яйценоскости", а не особенностями кормления.

Птица начинает нестись с 120–130-го дня, количество снесённых яиц постепенно увеличивается. Производитель может сделать так, чтобы птица подросла до того возраста, когда она несёт яйцо по максимуму, именно к Пасхе Коммерческий директор "Роскар" Максим Жемчужников

Производитель "Леноблптицепром" учитывает особенности несения перепёлок, составляя годовой технологический план.

Вмиг производство не увеличить, но заранее — возможно. В летний период уходят на уменьшение носкости, а с осени увеличивают — все праздники же зимой и весной. Из года в год так. Летом меняют поголовье куриц и перепелок Замдиректора "Леноблптицепрома" Альбина Алексеева

Как рассказал Лайфу орнитолог Зоологического института РАН Владимир Храбрый, ухищрения птицефабрик не влияют на количество снесённых яиц. Однако улучшенное кормление совершенно точно влияет на качество конечного продукта.