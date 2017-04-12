Силовики работают на Светлановском, где расстреляли автомобиль "Лада-Ларгус"

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Силовики работают на Светлановском, где расстреляли автомобиль "Лада-Ларгус"

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Сотрудники правоохранительных органов работают на Светлановском проспекте, где час назад расстреляли автомобиль "Лада-Ларгус".

На месте происшествия до сих пор находится одна из пострадавших. Врачи осмотрели женщину и перебинтовали ей голову.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места происшествия.

 

Как сообщалось ранее, около 11:30 на Светлановском проспекте в Петербурге была стрельба. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которые находились в автомобиле "Лада".

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