Силовики работают на Светлановском, где расстреляли автомобиль "Лада-Ларгус"

Сотрудники правоохранительных органов работают на Светлановском проспекте, где час назад расстреляли автомобиль "Лада-Ларгус".

На месте происшествия до сих пор находится одна из пострадавших. Врачи осмотрели женщину и перебинтовали ей голову.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места происшествия.

Как сообщалось ранее, около 11:30 на Светлановском проспекте в Петербурге была стрельба. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которые находились в автомобиле "Лада".