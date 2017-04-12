В Петербурге грабители расстреляли машину, на которой перевозили деньги

Около 11:15 на Светлановском проспекте в Петербурге неизвестные напали на автомобиль "Лада-Ларгус". Как сообщили Лайфу в полиции, в машине перевозились деньги, принадлежащие одной из организаций. Сумма похищенных средств на данный момент выясняется.

— Полиция проводит поисково-разыскные мероприятия. Злоумышленники с места преступления скрылись. Пострадавших в результате данного нападения нет, в том числе со стороны случайных людей, — заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

При этом очевидцы ранее сообщали о том, что на месте происшествия находились окровавленные мужчина и женщина. По данным Лайфа, медики на месте оказали помощь пассажирке "Лады" и перебинтовали ей голову.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

Как ранее рассказывали очевидцы, после нападения по всему Светлановскому проспекту летали деньги, а находившиеся в автомобиле люди были все в крови.