Депутаты включили Сокурова и муфтия Панчеева в состав Общественной палаты

Петербургский парламент утвердил треть состава Общественной палаты Санкт-Петербурга. Депутаты выбрали 21 кандидата из 79 претендентов.

В Общественную палату Петербурга вошли режиссёр, муфтий, настоятели дацана и православного храма, а также глава "Ленфильма", директор гимназии и школьная учительница Коллаж. Фото: © РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова / © gov.spb.ru

В их число попали режиссёр Александр Сокуров, а также сразу трое религиозных деятелей: муфтий Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга Равиль Панчеев, настоятель петербургского дацана Буда Бадмаев и настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла на Пискарёвском проспекте Пётр Мухин. Кроме того, в Общественную палату вошли гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, директор 56-й гимназии Майя Пильдес и учительница начальных классов Лариса Листова, являющаяся почётным гражданином Петербурга. Ранее губернатор Георгий Полтавченко также утвердил список из 21 члена Общественной палаты. Оставшуюся треть состава определят те члены организации, которые были выбраны Смольным и Законодательным собранием.