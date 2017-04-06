"Мы заехали сюда раньше". В похоронном бюро объяснили соседство с детсадом

В Сургуте разгорелся скандал по поводу необычного соседства: за стенкой детского садика располагается ритуальный салон.

Накануне глава Сургута Вадим Шувалов выразил в соцсетях свою обеспокоенность по поводу соседствующих организаций.

— Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы, — поясняет на своей соцстранице мэр. — Учреждения дошкольного возраста — это и ответственность города. Такого соседства хотелось бы избегать, как бы ни хотелось бизнесменам заработать на аренде. Взял этот вопрос на контроль. Точно найдём решение.

Но сотрудники самой ритуальной компании "Реквием" утверждают обратное.

— Это детский сад заехал позже нас. Мы тут уже давно были. Все вопросы к собственнику, почему он так распоряжается площадями, — пояснили в похоронной организации.