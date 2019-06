Реки алкоголя и ответ на главный вопрос. Группа Little Big выпустила новый клип

Для тех, кто соскучился по разудалой атмосфере питейных заведений, петербуржцы выпустили новый клип, в котором пьют все.

Группа, которая поднялась на вершину просмотров с клипом Skibidi, презентовала на ютуб-канале очередную работу — клип на новый трек Iʼm OK. По сюжету, главный герой, которого исполнил фронтмен группы Ильич со своими легендарными усами, отправляется в бар. Он в поисках выпивки, дамы сердца, выхода из неприятных ситуаций и похож на плохиша Бегби из "На игле". Рефреном в песне звучит фраза: I’m OK, I’m not alcholic ("Я в порядке, я не алкоголик").

В увеселительном заведении он встречается с героями Юрия Музыченко из группы The Hatters, Арсения Попова из "Импровизации". А роль пассии исполнила коллега по группе — Софья Таюрская. Режиссёром клипа выступили Алина Пязок и сам Ильич.

Всего за пару часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров. А официальный канал группы может похвастаться сейчас 3,8 млн подписчиков. Мнения которых, впрочем, разделились. Некоторым работа не понравилась, и они назвали её пародией на творчество "Ленинграда". Хотя стоит отметить, что фанатов на канале у последних всё же меньше — 2,2 млн. И, судя по скорости просмотров, Little Big вырывается вперёд. А остальные тут же принялись сочинять мемы с фразами из трека и прочить ему большое будущее, называя хитом.

Little Big 6 лет назад: Everyday I'm drinking Little Big сейчас: I'm okay I'm not alkocholik Faal Show

Little Big знает, как из одной фразы сделать хит! Даниил Громкий

Все на вышке, вы супер! Rohan Skills

Англоязычная пародия на "Ленинград". Не скатился, но пошёл по наклонной. Alex Andr

