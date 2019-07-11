Певица Maruv снялась в откровенной позе, заявив, что "готова зажигать"

Лето — пора отпусков, и того же мнения придерживаются звёзды шоубизнеса. 27-летняя популярная певица опубликовала фото с отдыха, и поклонники по достоинству оценили формы девушки.

Концерты Maruv всегда очень энергичные и загруженные танцевальными номерами. А с учётом того, что девушка сейчас находится на пике популярности, у неё нет ни свободной минутки. Судя по гастрольному графику певицы, она буквально телепортируется из города в город и на отдых совершенно нет времени.

Но пока фанаты преданно ждут два новых сингла певицы, она выложила фото в купальнике, подписав под ними, что "зарядилась и снова готова зажигать". Пользователи "Инстаграма", конечно же, порадовались за кумира, потому что девушка действительно выглядит отдохнувшей и загоревшей, и отдельно отметили её шикарную фигуру.

Русалка, плавающая в водах собственного таланта! Пользователь "Инстаграма"

На огонь и воду можно смотреть бесконечно, а от такого огня в воде отлипнуть невозможно🤤 Пользователь "Инстаграма"

Вау, какая офигенная🔥 Пользователь "Инстаграма"

Maruv — украинская певица, прославившаяся своими экстравагантными выступлениями. В 2018 году девушка прошла национальный отбор на Евровидение в качестве представительницы Украины, но позже отказалась от поездки из-за разногласий с НОТУ, а затем её примеру последовали и остальные финалисты отбора. В результате Украина не поехала на Евровидение-2018.

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