7 актёров Marvel, которым пришлось изрядно попотеть в зале: фото до и после

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Фото © Twitter/Thenerdyuniver1

Сложно ли заставить себя пойти в спортзал? Пожалуй, семизначной суммы гонорара и роли в голливудских фильмах будет достаточно.

Фанат студии Marvel собрал фотографии актёров студии до и после того, как они сыграли свои супергеройские роли, пишет Bored Panda. Безусловно, все эти трансформации требуют множества усилий. Никакой вредной пищи и изматывающие тренировки — отнюдь не полный список требований на пути становления супергероем.

Что происходит, когда тебе звонят из Marvel

Thenerdyuniver1

Роберт Дауни — младший

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Не секрет, что Дауни-младшего в прошлом вряд ли можно было назвать примером для подражания: наркотики, алкоголь и вытекающие из этого последствия. Поэтому его трансформация наиболее впечатляет. Когда актёр готовился к своему первому фильму в роли Тони Старка, он сделал упор на набор массы, при этом придерживаясь диеты с небольшим количеством углеводов.

Крис Прэтт

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Чтобы сняться в "Стражах Галактики", актёр довольно сильно поработал над собой. Он весил около 135 кг, но за шесть месяцев смог сбросить 30 кг. Крис работал с личным тренером Даффи Гэвером и диетологом Филом Голья.

Крис Хемсворт

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Успех Хемсворта в тренировках был впечатляющим, и это отлично отразилось на его теле. Теперь люди даже ищут в Сети "тренировку Криса Хемсворта". В Google это один из самых популярных запросов, когда вы вводите его имя.

Крис Эванс

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Крис был в неплохой форме, но для роли Капитана Америки ему пришлось в разы увеличить физическую нагрузку. Результат того стоит.

Джереми Реннер

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Реннер интенсивно готовился к съёмкам. В течение шести недель он тренировался, занимаясь рукопашным боем. Также он не забывал совет, который дал ему Том Круз: "Нужно помнить: что бы ты ни делал, второго шанса у тебя не будет. Ты должен быть осмотрительным, чтобы не получить серьёзную травму".

Чедвик Боузман

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Во время подготовки к съёмкам "Чёрной пантеры" тренировки Чедвика были настолько интенсивными, что иногда он задумывался, к чему его действительно готовят: к фильму или к настоящему бою.

Пол Радд

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Для Пола перспектива тренировок в течение целого года перед съёмками "Человека-муравья" была пугающей, но захватывающей. Его тренер не давал ему покоя. Получившийся в результате вид без рубашки оказался под прицелом журналистов со всего мира.

Марк Руффало

Когда тебе звонят из Marvel... Ой, похоже, это не тот случай

Thenerdyuniver1

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Thenerdyuniver1" target="_blank"><strong>Thenerdyuniver1</strong></a></p>

Руффало не известен своими тренировками или упорством в достижении идеальной физической формы. Зато его исполнение роли Халка многие критики назвали чуть ли не лучшим за всю историю экранизации комиксов.

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