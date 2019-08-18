7 актёров Marvel, которым пришлось изрядно попотеть в зале: фото до и после

Сложно ли заставить себя пойти в спортзал? Пожалуй, семизначной суммы гонорара и роли в голливудских фильмах будет достаточно.

Фанат студии Marvel собрал фотографии актёров студии до и после того, как они сыграли свои супергеройские роли, пишет Bored Panda. Безусловно, все эти трансформации требуют множества усилий. Никакой вредной пищи и изматывающие тренировки — отнюдь не полный список требований на пути становления супергероем.

Что происходит, когда тебе звонят из Marvel Thenerdyuniver1

Роберт Дауни — младший

Не секрет, что Дауни-младшего в прошлом вряд ли можно было назвать примером для подражания: наркотики, алкоголь и вытекающие из этого последствия. Поэтому его трансформация наиболее впечатляет. Когда актёр готовился к своему первому фильму в роли Тони Старка, он сделал упор на набор массы, при этом придерживаясь диеты с небольшим количеством углеводов.

Крис Прэтт

Чтобы сняться в "Стражах Галактики", актёр довольно сильно поработал над собой. Он весил около 135 кг, но за шесть месяцев смог сбросить 30 кг. Крис работал с личным тренером Даффи Гэвером и диетологом Филом Голья.

Крис Хемсворт

Успех Хемсворта в тренировках был впечатляющим, и это отлично отразилось на его теле. Теперь люди даже ищут в Сети "тренировку Криса Хемсворта". В Google это один из самых популярных запросов, когда вы вводите его имя.

Крис Эванс

Крис был в неплохой форме, но для роли Капитана Америки ему пришлось в разы увеличить физическую нагрузку. Результат того стоит.

Джереми Реннер

Реннер интенсивно готовился к съёмкам. В течение шести недель он тренировался, занимаясь рукопашным боем. Также он не забывал совет, который дал ему Том Круз: "Нужно помнить: что бы ты ни делал, второго шанса у тебя не будет. Ты должен быть осмотрительным, чтобы не получить серьёзную травму".

Чедвик Боузман

Во время подготовки к съёмкам "Чёрной пантеры" тренировки Чедвика были настолько интенсивными, что иногда он задумывался, к чему его действительно готовят: к фильму или к настоящему бою.

Пол Радд

Для Пола перспектива тренировок в течение целого года перед съёмками "Человека-муравья" была пугающей, но захватывающей. Его тренер не давал ему покоя. Получившийся в результате вид без рубашки оказался под прицелом журналистов со всего мира.

Марк Руффало

Когда тебе звонят из Marvel... Ой, похоже, это не тот случай Thenerdyuniver1

Руффало не известен своими тренировками или упорством в достижении идеальной физической формы. Зато его исполнение роли Халка многие критики назвали чуть ли не лучшим за всю историю экранизации комиксов.

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