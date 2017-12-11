Экс-сотрудницу McDonald’s избили в "Макавто" за жалобу на несвежий бекон

Уинда Сент Джен из Флориды, США, ужинала в McDonald’s в районе девяти часов вечера, когда она стала свидетельницей скандала между посетительницей и работницей — её подругой. К "Макавто" подъехал красный "ниссан". За рулём оказалась бывшая работница McDonald’s, которая заявила подруге Уинде о том, что бекон был несвежим. Далее события развивались жестоко и стремительно.

Персонал пытался уладить ситуацию и убедить скандалистку, что мясо в её еде было абсолютно свежим, но водитель отказывалась уезжать до тех пор, пока ей не заменят сэндвич. В конце концов требование клиентки было выполнено, но она не успокоилась.

Женщина продолжила высказывать свои претензии работнице ресторана до тех пор, пока в дело не вмешалась другая посетительница — Уинда Сент Джен. Позже в полиции она объяснила, что защищала свою подругу — сотрудницу McDonald’s. Женщина подошла к машине и ударила требовательного гостя, оставив на её предплечье шрамы. Теперь применившей силу грозит штраф, а возможно и тюремный срок.