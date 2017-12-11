Экс-сотрудницу McDonald’s избили в "Макавто" за жалобу на несвежий бекон

Персонал пытался уладить ситуацию и убедить скандалистку, что мясо в её еде было абсолютно свежим, но водитель отказывалась уезжать до тех пор, пока ей не заменят сэндвич. В конце концов требование клиентки было выполнено, но она не успокоилась.
Женщина продолжила высказывать свои претензии работнице ресторана до тех пор, пока в дело не вмешалась другая посетительница — Уинда Сент Джен. Позже в полиции она объяснила, что защищала свою подругу — сотрудницу McDonald’s. Женщина подошла к машине и ударила требовательного гостя, оставив на её предплечье шрамы. Теперь применившей силу грозит штраф, а возможно и тюремный срок.
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