GROUPAH KROVEE на рукаве. Как выглядел текст Цоя, по которому играла Metallica

В своём instagram-аккаунте концертное агентство Sav Entertainment поделилось снимком специфического текста песни "Группа крови" Виктора Цоя. По этим заметкам работал басист Metallica Роберт Трухильо.
Чтобы преодолеть языковой барьер, русский текст песни переписали в созвучные слова на латинице. Так, строчка "группа крови на рукаве" для музыканта выглядела как "GROUPAH KROVEE (NARUE KAH VIE)", а "пожелай мне удачи" была написана как "PAH ZHEH LYME NIE OOH DACHEE". В комментариях к посту фанаты оценили лингвистические способности музыканта.
Скорее вьетнамский. Удивительно, как он по этой белиберде так складно спел
msk0001
Теперь я знаю, как петь можно песни на любом языке. Главное, правильную транслитерацию сделать
faceless_ru
Metallica спела "Группу крови" на русском в "Лужниках" — видео