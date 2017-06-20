Фронтмен Parov Stelar завершит музыкальную карьеру в Москве на Bosco Fresh Fest

Легенда электронной музыки 42-летний австриец Маркус Фюредер покидает сцену после семнадцати лет успешной карьеры. Свой последний концерт лидер известной группы Parov Stelar даст 24 июня в Москве — на фестивале Bosco Fresh Fest в парке "Царицыно".

Маркуса называют одним из основателей музыкального направления "электросвинг". В 2004-м Фюредер впервые выпустил альбом под псевдонимом Parov Stelar. Спустя год создал группу Parov Stelar Band, которая прочно оккупировала мировые хит-парады.

К слову, Parov Stelar — не единственная мировая знаменитость, которая появится на сцене Bosco Fresh Fest. В "Коломенском" также выступит британский хитмейкер Джон Ньюмен.

Примечательно, что дата фестиваля совпала со временем проведения выпускных вечеров школьников и студентов, по этому случаю организаторы готовы бесплатно принять серебряных и золотых медалистов, а также краснодипломников.