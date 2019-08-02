Парень хотел убрать бывшую со снимка, но Twitter решил её проучить: 10 фотожаб

Конечно же, использовать достижения технического прогресса и отфотошопить ваши фотографии так, чтобы уже ничего не мешало на них смотреть без душевных страданий. Студент из Ливерпуля попросил пользователей "Твиттера" убрать бывшую с их общего снимка, и сами понимаете, чем это закончилось.
Кто-нибудь шарит в фотошопе? Сделал классный кадр в Гранд-Каньоне, но на нём ещё и моя бывшая. Хочу, чтобы был только я
callumtaitt
Один пользователь понял просьбу Каллума слишком буквально и сделал так, чтобы на фотографии он был действительно один. Совсем один
А в этом варианте Коллум один на один. С самим собой, конечно же
Пользователь mrsteveturtle решил избавиться от девушки на фотографии радикальным образом
Эта работа — иллюстрация перспектив личной жизни Коллума спустя годы.
Фотошопер под ником TweetGyorgi немного актуализировал фотографию и добавил на неё главного героя ремейка "Короля Льва"
Любители супергеройской тематики тоже не прочь пофотошопить, и вот что у них получилось
В итоге пользователи начали всё ближе подходить к исполнению просьбы Коллума
А некоторые даже превратили фотографию в настоящий мультимедийный арт
"Хаха офигенно", или Весёлые приключения Илона Маска в России: 7 фотожаб