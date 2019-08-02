Парень хотел убрать бывшую со снимка, но Twitter решил её проучить: 10 фотожаб

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Фото © Twitter/mrsteveturtle

Что делать, если отношения заканчиваются, а ваши общие классные фотографии лишь напоминают об утраченных чувствах?

Конечно же, использовать достижения технического прогресса и отфотошопить ваши фотографии так, чтобы уже ничего не мешало на них смотреть без душевных страданий. Студент из Ливерпуля попросил пользователей "Твиттера" убрать бывшую с их общего снимка, и сами понимаете, чем это закончилось.

Кто-нибудь шарит в фотошопе? Сделал классный кадр в Гранд-Каньоне, но на нём ещё и моя бывшая. Хочу, чтобы был только я

callumtaitt

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/callumtaitt/status/1155548362164375553" target="_blank">callumtaitt</a></p>

Один пользователь понял просьбу Каллума слишком буквально и сделал так, чтобы на фотографии он был действительно один. Совсем один

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ThatPeterWalker/status/1156449274026242048?s=20" target="_blank">ThatPeterWalker</a></p>

А в этом варианте Коллум один на один. С самим собой, конечно же

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/rohaze/status/1155552970253230081?s=20" target="_blank">rohaze</a></p>

Пользователь mrsteveturtle решил избавиться от девушки на фотографии радикальным образом

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mrsteveturtle/status/1155958960265945094?s=20" target="_blank">mrsteveturtle</a></p>

Эта работа — иллюстрация перспектив личной жизни Коллума спустя годы.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/inch1985/status/1155948304682799104?s=20" target="_blank">inch1985</a></p>

Фотошопер под ником TweetGyorgi немного актуализировал фотографию и добавил на неё главного героя ремейка "Короля Льва"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/TweetGyorgi/status/1155614999496183808?s=20" target="_blank">TweetGyorgi</a></p>

Любители супергеройской тематики тоже не прочь пофотошопить, и вот что у них получилось

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/AScf90/status/1155912281802383360?s=20" target="_blank">AScf90</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/DarkFilly/status/1156058752346312704?s=20" target="_blank">DarkFilly</a></p>

В итоге пользователи начали всё ближе подходить к исполнению просьбы Коллума

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/NMB1978/status/1156137502694092800?s=20" target="_blank">NMB1978</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/BadWilf/status/1155970018762354689?s=20" target="_blank">BadWilf</a></p>

А некоторые даже превратили фотографию в настоящий мультимедийный арт

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/cyberbeautiful/status/1156125994463432706?s=20" target="_blank">cyberbeautiful</a></p>

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