Парень хотел убрать бывшую со снимка, но Twitter решил её проучить: 10 фотожаб

Что делать, если отношения заканчиваются, а ваши общие классные фотографии лишь напоминают об утраченных чувствах?

Конечно же, использовать достижения технического прогресса и отфотошопить ваши фотографии так, чтобы уже ничего не мешало на них смотреть без душевных страданий. Студент из Ливерпуля попросил пользователей "Твиттера" убрать бывшую с их общего снимка, и сами понимаете, чем это закончилось.

Кто-нибудь шарит в фотошопе? Сделал классный кадр в Гранд-Каньоне, но на нём ещё и моя бывшая. Хочу, чтобы был только я callumtaitt

Один пользователь понял просьбу Каллума слишком буквально и сделал так, чтобы на фотографии он был действительно один. Совсем один

А в этом варианте Коллум один на один. С самим собой, конечно же

Пользователь mrsteveturtle решил избавиться от девушки на фотографии радикальным образом

Эта работа — иллюстрация перспектив личной жизни Коллума спустя годы.

Фотошопер под ником TweetGyorgi немного актуализировал фотографию и добавил на неё главного героя ремейка "Короля Льва"

Любители супергеройской тематики тоже не прочь пофотошопить, и вот что у них получилось

В итоге пользователи начали всё ближе подходить к исполнению просьбы Коллума

А некоторые даже превратили фотографию в настоящий мультимедийный арт

"Хаха офигенно", или Весёлые приключения Илона Маска в России: 7 фотожаб