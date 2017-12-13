Модель PlayBoy, которая жаловалась на свою большую грудь: Уменьшать её не буду!

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Модель PlayBoy, которая жаловалась на свою большую грудь: Уменьшать её не буду!

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Фото © Instagram/lindseypelas

26-девушка объяснила, что большая грудь была мечтой её детства, поэтому отказываться от неё она не собирается.

Из-за большого размера груди модель PlayBoy Линдси Пелас постоянно испытывает страшные боли в спине, однако 26-летняя девушка отказывается от какого-либо хирургического вмешательства. Линдси заявила, чтоб была бы сумасшедшей, если бы отказалась от груди, каждая из которых весит 5 кг, сообщает New York Post.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lindseypelas/" target="_blank">lindseypelas</a></p>

Когда мне было 11 лет, я подкладывала вату в лифчик и молилась на большую грудь, которой я была одержима, уже будучи ребёнком. Это было моё самое главное желание. И я ни на что её не променяю

Линдси Пелас

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lindseypelas/" target="_blank">lindseypelas</a></p>

В августе Линди призналась, что на эротических фотосессиях ей приходится улыбаться через боль.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lindseypelas/" target="_blank">lindseypelas</a></p>

Я постоянно страдаю от боли в спине. Я консультировалась с врачом, но он не может сказать, в чем причина болей. И это странно. Я почти никогда не ношу бюстгальтер, а выбираю более подходящую одежду

Линдси Пелас

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lindseypelas/" target="_blank">lindseypelas</a></p>

Своей большой груди Линдси собирается посвятить целый календарь под названием "Почти голая". Модель утверждает, что обнажённые фотографии помогают ей чувствовать себя свободной.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lindseypelas/" target="_blank">lindseypelas</a></p>

Линдси переехал из Луизианы в Лос-Анджелес три года назад. Журналы GQ и Maxim назвали её "самой горячей женщиной в мире". Также на Хеллоуин она была особняке PlayBoy, где завела тесную дружбу с "королем" "Инстаграма" Дэном Билзеряном.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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