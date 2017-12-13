Модель PlayBoy, которая жаловалась на свою большую грудь: Уменьшать её не буду!

26-девушка объяснила, что большая грудь была мечтой её детства, поэтому отказываться от неё она не собирается.

Из-за большого размера груди модель PlayBoy Линдси Пелас постоянно испытывает страшные боли в спине, однако 26-летняя девушка отказывается от какого-либо хирургического вмешательства. Линдси заявила, чтоб была бы сумасшедшей, если бы отказалась от груди, каждая из которых весит 5 кг, сообщает New York Post.

Когда мне было 11 лет, я подкладывала вату в лифчик и молилась на большую грудь, которой я была одержима, уже будучи ребёнком. Это было моё самое главное желание. И я ни на что её не променяю Линдси Пелас

В августе Линди призналась, что на эротических фотосессиях ей приходится улыбаться через боль.

Я постоянно страдаю от боли в спине. Я консультировалась с врачом, но он не может сказать, в чем причина болей. И это странно. Я почти никогда не ношу бюстгальтер, а выбираю более подходящую одежду Линдси Пелас

Своей большой груди Линдси собирается посвятить целый календарь под названием "Почти голая". Модель утверждает, что обнажённые фотографии помогают ей чувствовать себя свободной.

Линдси переехал из Луизианы в Лос-Анджелес три года назад. Журналы GQ и Maxim назвали её "самой горячей женщиной в мире". Также на Хеллоуин она была особняке PlayBoy, где завела тесную дружбу с "королем" "Инстаграма" Дэном Билзеряном.