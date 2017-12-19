Девушку Playboy Club уволили за секс с женатым миллионером

25-летнюю Викторию Джек уволили из лондонского Playboy Club после того, как руководство узнало о её связи с известным бизнесменом. Поклонником девушки оказался один из самых богатых людей в Великобритании.

Викторию долгое время преследовал назойливый поклонник. Богатый ухажёр являлся клиентом Playboy Club, где Джек работала в качестве крупье. Долгое время он упорно писал Виктории на телефон, закидал её WhatsApp десятками сообщений с предложением о сексе. В конечном итоге он отыскал её домашний адрес.

В результате девушка сдалась и пошла навстречу поклоннику. Пара начала встречаться, проводить время в самых роскошных отелях, в том числе Four Seasons.

Мужчина оказался одним из самых богатых людей Великобритании. Он одаривал девушку дорогими подарками.

Роману пришёл конец, когда работодатели девушки узнали о связи Виктории и миллионера. Пару увидели вместе в клубе Colony Club в районе Мейфэр, который является конкурентом Playboy Club.

Ситуация бы разрешилась, если бы не один нюанс. Один из самых богатых людей Великобритании был женат и забыл об этом упомянуть своей любовнице.

Представители Playboy Club заявили, что девушка нарушила правило отношений между работниками и клиентами, она не должна была вступать в связь с гостем клуба.

После всего случившегося девушка поговорила со своим возлюбленным. Он не пожелал продолжать какие-либо отношения и посоветовал ей найти кавалера своего возраста.

"Я чувствовала, что у этих отношений может быть будущее. Мне казалось, он порядочный мужчина. Но из-за него я лишилась работы. Мне жаль, что он когда-то обратился ко мне. Я бы не оказалась в таком положении" Виктория Джек

Виктория призналась, что была убита. Если бы она знала, что её любовник женат, то ни за что бы не связалась с ним, ведь его враньё испортило ей репутацию.