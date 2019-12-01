Силиконовая деградация, или Как менялись модели Playboy с 1960-х до наших дней

66 лет назад вышел первый номер легендарного мужского журнала Playboy. Тогда обложку выпуска за декабрь 1953 года украсила Мэрилин Монро. С тех пор стандарты женской красоты в представлении руководства издания претерпели значительные изменения. Начиная с 1960-го журнал стал выбирать "подружку года": вот какими были самые сексуальные девушки в разные эпохи.

Эллен Страттон (1960 год)

В 1960-х издание делало ставку на девушек в возрасте от 18 до 23 лет.

Джоан Коллинз (1965 год)

Предпочтение отдавалось моделям европеоидной расы.

Аллисон Паркс (1966 год)

Идеальными считались следующие параметры: рост — 162 см, вес — 52 кг, обхват груди — 91 см, талии — 58 см.

Шэрон Кларк (1971 год)

В 1970-х принципы отбора моделей для съёмок в Playboy изменились несильно.

Синди Вуд (1974 год)

Средний рост девушек увеличился до 165 см, требования к обхвату груди остались прежними.

Мэрилин Ланге (1975 год)

Верхняя возрастная планка поднялась до 24 лет.

Патти Магуайер (1976 год)

Вдохновение для фотосессий редакторы журнала черпали в эстетике VHS-порно, которое получило распространение в тот период.

Барбара Эдвардс (1984 год)

С приходом 1980-х представления руководства журнала об идеальных женских формах стали меняться.

Кэти Шауэр (1986 год)

На смену фигуре, напоминающей о песочных часах, пришло атлетичное телосложение.

Индия Аллен (1988 год)

Среднестатистическая "подружка года" в 1980-х имела рост 170 см и вес 54 кг. Обхват груди уменьшился до 89 см.

Лиза Мэтьюз (1991 год)

Но теперь при упоминании журнала Playboy большинство мужчин представляют себе типичную "подружку" 1990-х годов.

Виктория Сильвстедт (1997 год)

Символ той эпохи — загорелая блондинка с увеличенной с помощью имплантатов грудью.

Бранд Родерик (2001 год)

Подходы руководства издания к выбору "подружек года" не изменились и с наступлением 2000-х.

Кара Монако (2006 год)

Атлетично сложенная блондинка с загорелой кожей и обхватом груди около 90 см — типичный женский образ для журнала Playboy того времени.

Сара Джин Андервуд (2007 год)

Такой типаж полюбился основателю журнала Хью Хефнеру. Со многими из "подружек года" он поддерживал не только деловые отношения.

Юджина Вашингтон (2016 год)

В начале 2010-х журнал ненадолго отказался от изображения обнажённых женских тел, но потом вернулся к корням. В этот период на страницах издания стали появляться девушки, которых нельзя было представить там в 1990–2000-х.

Нина Даниэль (2018 год)

После смерти Хефнера в 2017 году руководство журнала заявило, что теперь модели Playboy будут соответствовать духу времени и изменившимся запросам аудитории.

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