Силиконовая деградация, или Как менялись модели Playboy с 1960-х до наших дней

Фото © playboy.com

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66 лет назад вышел первый номер легендарного мужского журнала Playboy. Тогда обложку выпуска за декабрь 1953 года украсила Мэрилин Монро. С тех пор стандарты женской красоты в представлении руководства издания претерпели значительные изменения. Начиная с 1960-го журнал стал выбирать "подружку года": вот какими были самые сексуальные девушки в разные эпохи.

Эллен Страттон (1960 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

В 1960-х издание делало ставку на девушек в возрасте от 18 до 23 лет.

Джоан Коллинз (1965 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Предпочтение отдавалось моделям европеоидной расы.

Аллисон Паркс (1966 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Идеальными считались следующие параметры: рост — 162 см, вес — 52 кг, обхват груди — 91 см, талии — 58 см.

Шэрон Кларк (1971 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

В 1970-х принципы отбора моделей для съёмок в Playboy изменились несильно.

Синди Вуд (1974 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Средний рост девушек увеличился до 165 см, требования к обхвату груди остались прежними.

Мэрилин Ланге (1975 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Верхняя возрастная планка поднялась до 24 лет.

Патти Магуайер (1976 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Вдохновение для фотосессий редакторы журнала черпали в эстетике VHS-порно, которое получило распространение в тот период.

Барбара Эдвардс (1984 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

С приходом 1980-х представления руководства журнала об идеальных женских формах стали меняться.

Кэти Шауэр (1986 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

На смену фигуре, напоминающей о песочных часах, пришло атлетичное телосложение.

Индия Аллен (1988 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Среднестатистическая "подружка года" в 1980-х имела рост 170 см и вес 54 кг. Обхват груди уменьшился до 89 см.

Лиза Мэтьюз (1991 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Но теперь при упоминании журнала Playboy большинство мужчин представляют себе типичную "подружку" 1990-х годов.

Виктория Сильвстедт (1997 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Символ той эпохи — загорелая блондинка с увеличенной с помощью имплантатов грудью.

Бранд Родерик (2001 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Подходы руководства издания к выбору "подружек года" не изменились и с наступлением 2000-х.

Кара Монако (2006 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Атлетично сложенная блондинка с загорелой кожей и обхватом груди около 90 см — типичный женский образ для журнала Playboy того времени.

Сара Джин Андервуд (2007 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

Такой типаж полюбился основателю журнала Хью Хефнеру. Со многими из "подружек года" он поддерживал не только деловые отношения.

Юджина Вашингтон (2016 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

В начале 2010-х журнал ненадолго отказался от изображения обнажённых женских тел, но потом вернулся к корням. В этот период на страницах издания стали появляться девушки, которых нельзя было представить там в 1990–2000-х.

Нина Даниэль (2018 год)

<p>Фото © playboy.com</p>

После смерти Хефнера в 2017 году руководство журнала заявило, что теперь модели Playboy будут соответствовать духу времени и изменившимся запросам аудитории.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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