Инопланетяне, косплей и ASMR. Pornhub раскрыл, что и как смотрели в 2019 году

Крупнейший в мире порносайт подвёл итоги, согласно которым его за этот год посетили 42 млрд раз.

Самым популярным поисковым запросом оказалось любительское порно. На втором месте — инопланетяне, интерес к ним увеличился из-за истории со штурмом "Зоны 51", который стал мемом. Четвёртую строчку заняла блогерша Белль Дельфин — на самом деле девушка не снималась в откровенных роликах, а прославилась тем, что продавала воду из собственной ванны. Чуть ниже в рейтинге — косплей и ASMR.

В среднем, согласно обзору Pornhub, на сайт заходило примерно 115 млн пользователей в день. Чаще всего — жители США. На пятки им наступали японцы и англичане, занявшие второе и третье место соответственно. Россияне оказались немного в стороне, но зато с прошлого года поднялись на одну позицию, "захватив" 18-ю строку в списке.

Среди самых популярных категорий — ролики с японками, хентай и лесбийское порно. А среди актрис на первом месте Лана Роудс, за ней — Миа Халифа. Также в 2019 году увеличилась средняя продолжительность посещения сайта. Больше всего времени за просмотром проводили жители Таиланда, Филиппин и Нидерландов.

В России же по запросам лидировало порно с русскими, в категориях —хентай, а на вершине актёрского рейтинга оказалась девушка с псевдонимом Solazola.

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