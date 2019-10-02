Фанатка показала грудь рэперу Post Malone, и его бурная реакция стала мемом

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Фото © Reddit/Evanprado

Во время выступления Post Malone, знаменитого многими треками, среди которых — композиция Rockstar, произошёл забавный инцидент. На концерте в Миннесоте прямо перед рэпером одна из фанаток подняла майку и показала музыканту свой бюст. И это не было бы какой-то особенной новостью, если бы не одно "но".

Реакция исполнителя оказалась такой эффектной, что сразу же привлекла внимание пользователей со всего мира

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/PostMalone/comments/daec47/post_malone_was_in_minnesota_last_night_and_got/" target="_blank">Evanprado</a></p>

Пользователи "Твиттера" и "Реддита" не смогли пройти мимо снимка, где удивлённый рэпер широко раскрыл рот

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Dfwarren99/status/1178252856543121408" target="_blank">Dfwarren99</a></p>

<p>Фото © Twitter <a href="https://twitter.com/_StormyMonday/status/1178210594060521472" target="_blank">StormyMonday</a></p>

И сразу превратили рэпера в мем. Похоже, они решили, что этот кадр подходит к любой ситуации

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/PewdiepieSubmissions/comments/dass9i/new_meme_format/" target="_blank">Sumisu18</a></p>

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/dankmemes/comments/db9jhr/who_is_a_good_boy/" target="_blank">pdpriyo</a></p>

Как и всё в Интернете, мем начал быстро трансформироваться. Он даже приобрёл другой смысл

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/LilLardRapper/status/1178300467048263681" target="_blank">LilLardRapper</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/JoeMolleda321/status/1178215800718544896" target="_blank">JoeMolleda321</a></p>

На нём герой не обращает внимания на что-то важное, концентрируясь на бесполезном и незначительном

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/JoeMolleda321/status/1178215800718544896" target="_blank">JoeMolleda321</a></p>

Post Malone — американский хип-хоп-исполнитель. Кроме того, он является автором песен и продюсером. Его трек Rockstar, записанный вместе с рэпером 21 Savage, занял первое место в чарте Billboard 200, а клип набрал более 572 млн просмотров. В начале сентября 2019 года музыкант выпустил свой третий студийный альбом — Hollywood’s Bleeding.

На первый взгляд, это обычные фото на паспорт, но вот что происходило за кадром

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