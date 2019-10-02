Фанатка показала грудь рэперу Post Malone, и его бурная реакция стала мемом

Реакция исполнителя оказалась такой эффектной, что сразу же привлекла внимание пользователей со всего мира
Пользователи "Твиттера" и "Реддита" не смогли пройти мимо снимка, где удивлённый рэпер широко раскрыл рот
И сразу превратили рэпера в мем. Похоже, они решили, что этот кадр подходит к любой ситуации
Как и всё в Интернете, мем начал быстро трансформироваться. Он даже приобрёл другой смысл
На нём герой не обращает внимания на что-то важное, концентрируясь на бесполезном и незначительном
Post Malone — американский хип-хоп-исполнитель. Кроме того, он является автором песен и продюсером. Его трек Rockstar, записанный вместе с рэпером 21 Savage, занял первое место в чарте Billboard 200, а клип набрал более 572 млн просмотров. В начале сентября 2019 года музыкант выпустил свой третий студийный альбом — Hollywood’s Bleeding.
На первый взгляд, это обычные фото на паспорт, но вот что происходило за кадром