Рэпер Post Malone устроил на концерте дождь из денег, разбросав фанатам $50 тыс.

На недавней вечеринке в клубе Майами, США, Post Malone решил почувствовать себя настоящей звездой и устроил "денежный дождь", потратив на это 50 тысяч долларов.

Американский рэпер и автор хитов Post Malone провёл горячую ночь в клубе E11EVEN в Майами. Тусовка достигла пика, когда 24-летний певец вытащил на сцену пачки однодолларовых купюр и начал кидать их в толпу. Видео с места событий стало вирусным.

Во время дикой ночи в Майами музыкант успел поиграть в бирпонг с друзьями за их ВИП-столом, а после исполнил свои хиты, в том числе и знаменитую в России песню Rockstar, пишет Daily Mail. Конечно, люди, которым посчастливилось быть тогда в клубе, остались под впечатлением.

Он прибыл в большой компании, и все из его команды были очень милы. Он изображал бальные танцы, дурачился и вообще не боялся быть смешным Посетитель клуба для Daily Mail

Это уже не первый раз, когда очевидцы отмечают прекрасный характер рэпера. К примеру, на недавнем концерте в Атланте, США, он был замечен в компании бывшей звезды "Настоящих домохозяек" Ким Золчак и её дочери. После в своём инстаграме актриса поблагодарила Пост Малона за вечер.

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