"Пока ты здесь, живи со страстью!" Каким видел мир вокалист The Prodigy: 7 цитат

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"Пока ты здесь, живи со страстью!" Каким видел мир вокалист The Prodigy: 7 цитат

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Фото © AP Photo/Keystone, Monika Flueckiger

49-летнего вокалиста культовой группы The Prodigy Кита Флинта нашли мёртвым в собственном доме. Его смерть ошеломила миллионы фанатов во всём мире. Мы предлагаем вместе с нами вспомнить, что говорил этот яркий музыкант о жизни и творчестве.

Я здесь не для того, чтобы изменить мир. Но я думаю, что, пока ты здесь, ты должен жить со страстью

Кит Флинт

Собакам можно доверять больше, чем людям, поскольку ты всегда знаешь, что у них за душой

Кит Флинт

Каждый концерт — это просто безумие, а потом я совершенно вымотан, потрясён до предела

Кит Флинт

В конце концов, если люди считают меня ужасным, то почему бы их просто не послать

Кит Флинт

Мне нравится самовыражаться, и группа — идеальный способ для этого

Кит Флинт

Мы (The Prodigy) не строим планов на будущее. Как только ты начинаешь заморачиваться тем, что в любом случае находится вне твоей власти, ты упускаешь контроль над тем, что происходит прямо сейчас

Кит Флинт

Я — что-то среднее между придворным шутом и сбежавшим из психушки. Иногда я описываю себя (свой внутренний мир) как такой коридор в доме: вам кажется, что вы уже вошли внутрь, но на самом деле всегда есть ещё одна дверь к настоящему мне

Кит Флинт

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