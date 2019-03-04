"Пока ты здесь, живи со страстью!" Каким видел мир вокалист The Prodigy: 7 цитат

Я здесь не для того, чтобы изменить мир. Но я думаю, что, пока ты здесь, ты должен жить со страстью
Кит Флинт
Собакам можно доверять больше, чем людям, поскольку ты всегда знаешь, что у них за душой
Кит Флинт
Каждый концерт — это просто безумие, а потом я совершенно вымотан, потрясён до предела
Кит Флинт
В конце концов, если люди считают меня ужасным, то почему бы их просто не послать
Кит Флинт
Мне нравится самовыражаться, и группа — идеальный способ для этого
Кит Флинт
Мы (The Prodigy) не строим планов на будущее. Как только ты начинаешь заморачиваться тем, что в любом случае находится вне твоей власти, ты упускаешь контроль над тем, что происходит прямо сейчас
Кит Флинт
Я — что-то среднее между придворным шутом и сбежавшим из психушки. Иногда я описываю себя (свой внутренний мир) как такой коридор в доме: вам кажется, что вы уже вошли внутрь, но на самом деле всегда есть ещё одна дверь к настоящему мне
Кит Флинт
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