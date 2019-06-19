Парень смеялся до колик, когда получил сигнал тревоги и посмотрел запись из дома

Пользователь Reddit опубликовал забавный ролик и рассказал историю, которая вышла в топ.

Парень с ником bandidom9 написал на Reddit, что находился в командировке, когда получил сигнал тревоги от умного дома. Сначала парень, конечно, испугался: мало ли что могло произойти, тем более шёл первый час ночи. Он решил посмотреть записи с камер, и то, что увидел, немного шокировало его. Правда, в хорошем смысле.

Просматривал записи с камер во время командировки. Как вдруг... bandidom9

Когда парень уезжал, дома оставались только его девушка и собака Нина. Они и предстали на ночных кадрах, ничего криминального. Парочка зажигательно танцевала на кухне, а Нина, веселясь, даже встала на задние лапы.

Пост так понравился юзерам, что собрал 138 тыс. лайков меньше чем за сутки. В комментариях принялись шутить, что это, наверное, больно — осознавать, что собака круче, чем ты, что пёс похитил сердечко его девушки. А некоторые предположили, что у парня вообще нет ни подружки, ни пса и это случайные девушка и четверолапый ворвались потанцевать.

Парень заметил на видео возлюбленную со своим лучшим другом, находясь в командировке, в своём собственном доме tyguy450

И вот ты видишь это, но у тебя нет ни собаки, ни девушки Misplacedmypenis

Собаки хотят только одного Dracci

Девушка выложила ролик, где у её дома ночью гуляет неопознанное жуткое существо