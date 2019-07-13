Пользователь Reddit рассказал, как папка со спамом может стоить вам карьеры

Пользователь Reddit рассказал, что упустил шанс опубликовать свою книгу из-за того, что вовремя не заглянул в папку со спамом. В комментариях люди начали делиться похожими историями.

Наши почтовые ящики засыпаны огромным количеством информационного мусора. Рано или поздно в этом беспорядке мы рискуем потерять по-настоящему важное письмо. Пользователь Reddit DoopleWrites написал книгу и отправил работу сразу в несколько издательских домов. Через месяцы ожидания ответа Doople просто смирился и забыл про свои надежды. Пока не открыл папку со спамом несколько месяцев спустя.

Оказалось, что один из издательских домов ответил ему с предложением обсудить сделку спустя четыре месяца после того, как DoopleWrites отправил им свою работу. Ответ он увидел лишь через год. Пользователь поделился с Bored Panda, что работа над книгой заняла у него больше полутора лет. Это триллер, который рассказывает о том, как выпускник колледжа устроился на временную работу на горнолыжном курорте и обнаружил, что у владельцев есть более пугающие планы на персонал, чем просто обслуживание зоны отдыха.

Gmail, спасибо тебе большое за то, что ко мне доходят только важные письма. Ведь я так не хочу, чтобы гадкие издательства обманывали меня ответом на мои же сообщения DoopleWrites

Чтобы поддержать писателя, некоторые люди начали делиться своими похожими историями. Судя по комментариям, проблема оказалась действительно насущной.

Gmail отправил мой статус заявки на визу в спам. Узнал я об этом, когда посольство само позвонило мне, чтобы узнать, хочу я вообще визу или нет space_diplomat

Из-за вашей истории я только что проверил папку со спамом. И там был ответ от моего нового работодателя, в котором была необходимая информация и инструкции. К счастью, прошло только два дня, но я, конечно, хотел бы прочитать письмо сразу же sleeplessqueen

Подобное происходило со мной столько раз, что я уже перестала беспокоиться. Надеюсь, что они скоро ответят тебе и это не попадёт опять в спам Salty-Lemon

"Я из компании Кирби". Количество спама в 2018 году увеличилось втрое