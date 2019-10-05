Почему никогда и никому не стоит заходить в комнату родителей: 7 ужасных находок

Бывало так, что в детстве мы находили у родителей вещи, которые явно не предназначались для молодого ума. После такого впечатления на жизнь вперёд обеспечены. На Reddit пользователи поделились своими воспоминаниями о странных находках, которые они с удовольствием предпочли бы забыть.

Вы когда-нибудь в детстве рылись в вещах своих родителей и находили что-то, о чём жалеете до сих пор? Что это было и узнали ли родители об этом? Night_Shade4138

Именно так начался очень откровенный тред на Reddit, где пользователи из разных уголков земного шара рассказывали, что впечатляющего они находили у мам и пап, дедушек и бабушек. Кассетами с "видео для взрослых" их трофеи не ограничились.

Книга "Радость секса". Иллюстрированная. Некоторые из картинок были нарисованы от руки... О, нет. Мой бедный невинный детский мозг __WellWellWell__

Огромная коробка презервативов, небольшой вибратор, кучи дисков с порнографией и кассета без подписи. Жалею, что посмотрел её. Там было порно. С родителями 13acs

Однажды я нашла довольно странный вибратор у моей бабушки. Прошло уже 6 лет, но у меня до сих пор перед глазами стоит эта сцена HagridTheGangster

Я нашла форму для верховой езды в гардеробе моих родителей. Я был такая типа: "Что за...? Давно ли у нас лошадь есть?" WalpoleTheNonce

Но, как оказалось, секс-игрушки — это не самое ужасное, что можно найти у своих родителей. Некоторые находки пользователей оказали на них такое сильное влияние, что, будучи уже взрослыми, они до сих пор не могут справиться с травмами.

Я нашёл предсмертную записку дяди, в которой было много д****а о моей семье, которого я не хотел знать, когда мне было 11 milkttea

Нашёл дневник отца со времён, когда меня ещё не было. Он был невероятно подавлен. Писал о том, как моя старшая сестра плакала по дороге в детский сад, это был первый раз, когда он смог наладить с ней связь. Это разбило моё сердце cedardream

Нашёл записку о ребёнке, которого моя мама отдала на усыновление, когда ей было 18 лет. Удивительно, что у моей мамы была совсем другая жизнь, прежде чем она родила меня, когда ей было 27 _Punderful_

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