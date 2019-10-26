Друзья повторили детское фото спустя 15 лет, когда один из них уже стал стариком

Время летит неумолимо. Вот только если для одних 15 лет — лишь небольшой отрезок жизни, то для кого-то это вся жизнь.

Пользователь с ником BufordTeeJustice написал на Reddit трогательный пост. Парень рассказал, что он повторил фото со своим лучшим другом 15 лет спустя. И его приятелем оказалась милая маленькая собачка. И если хозяин из милого карапуза превратился в симпатичного юношу, то крохотный пёс — в поседевшего старичка.

15 лет спустя всё еще лучшие друзья BufordTeeJustice

Очаровательный снимок с налётом грусти не мог не тронуть сердца реддиторов. Пост наградили 107 тыс. лайков и сотнями комментариев. Пользователи рассуждали о том, как безжалостно время и насколько велика сила дружбы. При этом у многих нашлись подобные истории о прекрасных четверолапых, пронёсших свою преданность сквозь года.

О, эта старая седая мордочка. Замечательная иллюстрация дружбы длиною в жизнь LMA73

Всегда помните, что у вас в жизни может быть много лучших друзей, но у вашей собаки — только один I_H8_2_love_U_4_ever