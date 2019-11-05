На Reddit парень признался, что разрушил отношения бывшей, и все его поддержали

Очевидно, на Reddit есть всё. И даже тема с историями пользователей, которыми они явно не гордятся. Одним занимательным эпизодом из жизни поделился юзер pooiiiyteewwe.

Парень поделился подробностями своих прошлых отношений, от которых он остался не в восторге. Его бывшая ну никак не подходила под описание идеальной пассии. Она вела себя неуважительно, постоянно оскорбляла и просто унижала его. О поддержке и речи быть не могло. Когда он решил, что пришло время заканчивать токсичные отношения, девушка перешла все оставшиеся рамки.

Только я отправил сообщение о том, что мы расстаёмся, как она начала мне названивать. Я долго не отвечал, но когда всё-таки это сделал, она накричала на меня, отругала, а затем умоляла вернуться. После оказалось, что она мне ещё и изменяла pooiiiyteewwe

Поэтому, когда он однажды пришёл в бар и увидел, что бывшая сидит в компании другого парня, он посчитал своим долгом предупредить его о том, с кем тот имеет дело. Конечно же, в подробностях. Pooiiiyteewwe показал переписки с экс-возлюбленной и включил голосовые сообщения, которые она посылала ему в приступах гнева.

Он был просто в ужасе от всех этих отвратительных вещей, которые она мне посылала. Когда я ему рассказал всю историю, он поблагодарил меня и просто ушёл из бара pooiiiyteewwe

Позднее реддитор узнал, что тот парень тоже расстался с его бывшей. Pooiiiyteewwe чувствовал ответственность за то, что расстроил их отношения, однако пользователи соцсети поддержали парня. Большинством голосов был вынесен вердикт: ничего предосудительного он не сделал, а наоборот, теперь парень из бара ему должен.

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