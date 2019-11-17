На Reddit мажоры пожаловались, каково это — столкнуться с "обычными" людьми

Однажды, когда я в школе начал рассказывать о плюсах и минусах Disney World и Disney Land, другие ученики начали восхищаться: "ТЫ БЫЛ ТАМ НА КАНИКУЛАХ?! ВЕЗУНЧИК". Тогда-то я и начал подозревать
jonahvsthewhale
Я выросла совсем не в семье богачей, а вот мой муж — ещё как. Однажды его сестра сказала: "Я и понятия не имела, что кто-то живёт не в огромных домах, пока не пошла в колледж". Похоже, она вела ОЧЕНЬ затворническую жизнь
awhq
Помню, как я познакомился с одной девушкой в универе, и она рассказала, что брала кредит на обучение. Я тогда спросил, почему она просто не попросила родителей дать ей денег... В тот день я сильно повзрослел
MrNob
Однажды мы подумывали с другом о том, чтобы сходить на пляж, и он сказал, что летом на общественном бывает многолюдно. И вот тогда я понял, что у моей семьи есть два частных пляжа с кабинками, душем и всем таким. Всегда принимал это как должное
GorditoCat
В 5 классе подруга пригласила на ночёвку. Наутро я спросила, что будет на завтрак. До сих пор помню её лицо. Их кухня была буквально пустой. Тогда пришёл её папа и дал нам 4 пончика на всех. Был классный день, но тогда я узнала, что такое бедность
branpastry
У меня есть родственники, у которых есть частный самолёт. Когда их дочь впервые полетела на обычном рейсе, она спросила у мамы: "Кто все эти люди в нашем самолёте?
Highplowp
Однажды я просто пришёл в гости к другим детям, и у них не было домашнего персонала. Долго не мог понять, как они обходятся без людей, которые ведут домашнее хозяйство
Santeno
Когда моя семья переехала в новый город, ребята из школы дразнили меня просто за то, что я богата. Сама же я это поняла, когда узнала, что некоторые сверстники ни разу в самолёте даже не были, в то время как мы каждый год отправлялись в путешествие
Yserbius
Мой отец всегда скрывал от меня то, что мы богаты. Узнал я об этом, когда учился в аспирантуре. Однажды он просто подарил мне чёртов дом, в то время как все остальные мои коллеги были вынуждены снимать квартиры
Laura-Holt
Понял, что мои родители богачи, когда узнал, что "бедные районы" на самом деле вовсе не "бедные", а вполне себе хорошие и безопасные районы среднего класса
morganKxoxo
Девушка подсчитала, как часто смотрят на её грудь, установив скрытую камеру