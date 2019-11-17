Топ-10 жарких намёков, которые ни один мужчина так и не понял

Он сделал комплимент моей причёске. Я сказала, что волосы будут выглядеть ещё лучше, если он запустит в них свою руку. Он засмущался, а потом спросил: "Ты хочешь, чтобы я сделал тебе укладку?
CaptPizza
После долгих разговоров на вершине горы под пледом я положила голову ему на плечо и сделала комплимент, мол, какой он классный... он повернулся ко мне и спросил: "Слушай, а как понять, нравишься ли ты девушке?
frapp-my-ccino
Пару лет назад 14 февраля я отправила мужу по почте посылку. В записке говорилось, цитирую: "Я хочу тебя ПРЯМО СЕЙЧАС!" Спустя пару часов мне пришлось сесть рядом с ним и объяснить, что я имела в виду
nothingweasel
Мы с парнем разговаривали о каноэ. Сказала ему, что они такие же мокрые, как я сейчас. Этот непонятливый посмотрел на меня и сказал, что внутри каноэ довольно сухо
kkjalnc
Я собирала наряды в наше путешествие. Я показала ему пару вариантов и попросила закрыть глаза. Переоделась в нижнее бельё и спросила, что он об этом думает. Его челюсть отвисла, и он сказал: "Ты не можешь ходить в этом по улице!
notrandomspaghetti
Я пожаловалась, что мне холодно, и он дал мне одеяло. Потом я явным флиртующим тоном сказала, что места хватит для двоих, на что он ответил: "Нет, спасибо, мне не холодно". До сих пор припоминаю ему эту историю (сейчас мы женаты)
karamelais
Друг жаловался, что ему жарко из-за рубашки с длинным рукавом. Я сказала: "О, уверена, тебе было бы так же жарко и без рубашки". Он так ничего и не понял, но отступать было глупо, и я наконец просто поцеловала его
StonedAndParanoid
Мы переспали с парнем, а на следующее утро он сказал: "Ага, хорошо. Если хочешь, мы можем притвориться, что ничего не было 😊". Я посмотрела на него и сказала: "НЕТ, МОРОН, С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ", и мы правда были вместе 3,5 года 😂
Hazie144
Однажды девушка гладила мои волосы и между делом спросила, почему они такие мягкие. Ещё долго я рассказывал ей про новый шампунь, на который я перешёл месяц назад. Чтобы я прекратил, ей пришлось просить меня заткнуться
Guns_57
Одна девчонка, пригласив меня в гости, чтобы "показать плакаты с мотоциклами", рассказывала, что никогда не каталась на харлее. Только через 2 года я понял, что она имела в виду... кататься на харлее... Привет, меня зовут Харли
harleyc13
В Twitter расходится "Таблица оценки мужей", 20 вопросов которой смутят любого