Топ-10 жарких намёков, которые ни один мужчина так и не понял

Мы переспали с парнем, а на следующее утро он сказал: "Ага, хорошо. Если хочешь, мы можем притвориться, что ничего не было 😊". Я посмотрела на него и сказала: "НЕТ, МОРОН, С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ", и мы правда были вместе 3,5 года 😂