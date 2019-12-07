Что бы такого сказать перед смертью: 15 смешных вариантов пользователей Reddit

На "Реддите" у пользователей спросили, будь у них выбор, какими были бы их последние слова. Своими вариантами поделилось больше 20 тысяч человек, и в подборке ниже — 15 самых смешных из них.

Ты следующий! LittleJiva Моим первым словом было "печенька", поэтому закончить я бы хотел тоже им. Идеально! Arto5 Если бы я был буддистом, я бы сказал: "О чёрт. Ну вот опять" Jaapeli *Собираюсь умереть* Тебе, должно быть, интересно, как я попал в эту ситуаци... *умираю* Noobo420 Скажи моей жене, что я... передаю ей привет I_Randomly_Lie Айл би бэк legendaryboomer *пистолет из пальцев* Пиу-пиу! n00bst4 Не могли бы вы просто заткнуться и дать мне спокойно умереть? PoizonMushro0m Ну говорила же я вам, что больна! Sketch_x *смотрю в толпу окруживших меня членов семьи* Я знаю твой секрет, и я рассказал его одному из них *закашливаюсь до смерти* deathkitsune68 Иди к чёрту! И ты иди к чёрту! Ты тоже иди к чёрту! Все вы пошли к чёрту! Пока! Rxasaurus Удалите историю моего браузера... Rakeboiii Слушай, я делал это миллион раз. Это абсолютно безопасно. Не беспокойся EverythingIsBollocks И ради своего последнего трюка я, дамы и господа, заставлю себя исчезнуть!.. *умираю* Unsound_M Я спрятал клад в... *показатели падают, приборы гудят, врачи пытаются меня откачать* JoeBethersonton50504 Смех сквозь горькие слёзы: 15 фото, герои которых настоящие неудачники