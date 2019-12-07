Что бы такого сказать перед смертью: 15 смешных вариантов пользователей Reddit

Ты следующий!
LittleJiva
Моим первым словом было "печенька", поэтому закончить я бы хотел тоже им. Идеально!
Arto5
Если бы я был буддистом, я бы сказал: "О чёрт. Ну вот опять"
Jaapeli
*Собираюсь умереть* Тебе, должно быть, интересно, как я попал в эту ситуаци... *умираю*
Noobo420
Скажи моей жене, что я... передаю ей привет
I_Randomly_Lie
Айл би бэк
legendaryboomer
*пистолет из пальцев* Пиу-пиу!
n00bst4
Не могли бы вы просто заткнуться и дать мне спокойно умереть?
PoizonMushro0m
Ну говорила же я вам, что больна!
Sketch_x
*смотрю в толпу окруживших меня членов семьи* Я знаю твой секрет, и я рассказал его одному из них *закашливаюсь до смерти*
deathkitsune68
Иди к чёрту! И ты иди к чёрту! Ты тоже иди к чёрту! Все вы пошли к чёрту! Пока!
Rxasaurus
Удалите историю моего браузера...
Rakeboiii
Слушай, я делал это миллион раз. Это абсолютно безопасно. Не беспокойся
EverythingIsBollocks
И ради своего последнего трюка я, дамы и господа, заставлю себя исчезнуть!.. *умираю*
Unsound_M
Я спрятал клад в... *показатели падают, приборы гудят, врачи пытаются меня откачать*
JoeBethersonton50504
Смех сквозь горькие слёзы: 15 фото, герои которых настоящие неудачники