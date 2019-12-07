Что бы такого сказать перед смертью: 15 смешных вариантов пользователей Reddit

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Фото © Giphy

На "Реддите" у пользователей спросили, будь у них выбор, какими были бы их последние слова. Своими вариантами поделилось больше 20 тысяч человек, и в подборке ниже — 15 самых смешных из них.

Ты следующий!

LittleJiva

Моим первым словом было "печенька", поэтому закончить я бы хотел тоже им. Идеально!

Arto5

Если бы я был буддистом, я бы сказал: "О чёрт. Ну вот опять"

Jaapeli

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/8vIFoKU8s4m4CBqCao" target="_blank">Giphy</a></p>

*Собираюсь умереть* Тебе, должно быть, интересно, как я попал в эту ситуаци... *умираю*

Noobo420

Скажи моей жене, что я... передаю ей привет

I_Randomly_Lie

Айл би бэк

legendaryboomer

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/terminator-gif-arnold-schwarzenegger-JDKxRN0Bvmm2c" target="_blank">Giphy</a></p>

*пистолет из пальцев* Пиу-пиу!

n00bst4

Не могли бы вы просто заткнуться и дать мне спокойно умереть?

PoizonMushro0m

Ну говорила же я вам, что больна!

Sketch_x

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/ShalitaGrant-i-told-you-ya-what-say-PPW3L6zeur35pqWqCi" target="_blank">Giphy</a></p>

*смотрю в толпу окруживших меня членов семьи* Я знаю твой секрет, и я рассказал его одному из них *закашливаюсь до смерти*

deathkitsune68

Иди к чёрту! И ты иди к чёрту! Ты тоже иди к чёрту! Все вы пошли к чёрту! Пока!

Rxasaurus

Удалите историю моего браузера...

Rakeboiii

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/black-and-white-jim-carrey-edited-vohOR29F78sGk" target="_blank">Giphy</a></p>

Слушай, я делал это миллион раз. Это абсолютно безопасно. Не беспокойся

EverythingIsBollocks

И ради своего последнего трюка я, дамы и господа, заставлю себя исчезнуть!.. *умираю*

Unsound_M

Я спрятал клад в... *показатели падают, приборы гудят, врачи пытаются меня откачать*

JoeBethersonton50504

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