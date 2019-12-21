Самое постыдное, что забыли удалить из истории поиска: топ-10 запросов

Пользователь сайта Reddit c ником Bobokay12 задал юзерам интересный вопрос: "Что есть в вашей истории поиска, за что вам стыдно? Но это не должно быть порно или что-то похожее". И его пост стал довольно популярен, набрав более 46 тысяч лайков. Пользователям так понравилось рассказывать о своих постыдных запросах, что обсуждение растянулось на 14 тысяч комментариев. И вот некоторые из них.
Я медработник. И в моей истории поиска — симптомы и диагнозы. Да, иногда я тоже гуглю твои симптомы
dallyingberet
Почему я описалась? Я не беременная и не старая
lionheart07
Это было, правда, не со мной, а с родителями. Пришёл домой и увидел, что они искали, "кто такой Джастин Бибер"
trolldoll420
Описание фильма, который я не могу вспомнить. Оно звучит так, как будто его напечатала моя бабушка. "Это фильм со знаменитой сценой, где кто-то произносит речь, а сумасшедший парень встаёт и кричит". Удивительно — фильм я не нашёл
Asullenriot
Я часто рисую, но лица детей мне изображать трудно, однако я учусь. Поэтому моя история выглядит так: "ребёнок улыбается", "злой ребёнок", "милый ребёнок", "страшный ребёнок", "ребёнок в шляпе", "ребёнок в корзине"
MagiPan
Имена бывших
theyusedthelamppost
"Как платить налоги". Мне за 30
Knickersinatwister
Меня столько глупостей интересует. Например, "как узнать, любит ли меня мой кот" или "это плохо — сломать себе шею"
ledhead22
Мой парень только что признался, что искал интервью с актёром из "Телепузиков". И посмотрел его
Mollusc6
"Сколько дней в году? 356 или 365?"
mailorderfan