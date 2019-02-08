Реклама Reebok запустила волну хейта, и в Сети нашли, чем ответить: 10 мемов

Проект спортивной компании Reebok под названием #НИВКАКИЕРАМКИ вывал широкий общественный резонанс из-за смелых лозунгов. Изображения с ними вскоре удалили из "Инстаграма", но кадры уже разлетелись по Сети. И юзеры решили пошутить над ситуацией и придумать свои фразы в аналогичном стиле.

Лозунги компании обыгрывали стереотипы о женщинах, но в очень специфическом стиле

Среди фраз, например, такие: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо"

Компания Reebok создала проект совместно с автором телеграм-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой

В нём также приняли участие боец ММА Юстына Грачык, чемпионка Европы по борьбе Анжелика Пиляева и кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева

По словам представителей компании, "Reebok предоставила слово девушкам, которым есть что сказать и которые не стесняются быть собой"

Однако после публикации плакатов разразился скандал. В соцсетях Reebok стали упрекать за "феминистские слоганы", и им пришлось удалить снимки

Ситуацию прокомментировал в том числе амбассадор компании рэпер Оксимирон. По его словам, им нужно было "присесть и подумать"