Реклама Reebok запустила волну хейта, и в Сети нашли, чем ответить: 10 мемов

Лозунги компании обыгрывали стереотипы о женщинах, но в очень специфическом стиле
Среди фраз, например, такие: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо"
Компания Reebok создала проект совместно с автором телеграм-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой
В нём также приняли участие боец ММА Юстына Грачык, чемпионка Европы по борьбе Анжелика Пиляева и кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева
По словам представителей компании, "Reebok предоставила слово девушкам, которым есть что сказать и которые не стесняются быть собой"
Однако после публикации плакатов разразился скандал. В соцсетях Reebok стали упрекать за "феминистские слоганы", и им пришлось удалить снимки
Ситуацию прокомментировал в том числе амбассадор компании рэпер Оксимирон. По его словам, им нужно было "присесть и подумать"
Это просто лучшее, больше делать мемов по теме не надо. ПОЖАЛУЙСТА pic.twitter.com/JVQSzpLHEY— Пумбыч (@SolidPumba) 8 февраля 2019 г.
- Популярные
- По времени