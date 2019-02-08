Реклама Reebok запустила волну хейта, и в Сети нашли, чем ответить: 10 мемов

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Реклама Reebok запустила волну хейта, и в Сети нашли, чем ответить: 10 мемов

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Фото: instagram/prkokotova

Проект спортивной компании Reebok под названием #НИВКАКИЕРАМКИ вывал широкий общественный резонанс из-за смелых лозунгов. Изображения с ними вскоре удалили из "Инстаграма", но кадры уже разлетелись по Сети. И юзеры решили пошутить над ситуацией и придумать свои фразы в аналогичном стиле.

Лозунги компании обыгрывали стереотипы о женщинах, но в очень специфическом стиле

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/velodrive.ru/" target="_blank"><strong>velodrive.ru</strong></a></p>

Среди фраз, например, такие: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо"

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/InfernalMoney/?hc_ref=ARS-M9xdJw6k8VdkvWKC9eNqzvHq-mCUaN_ukBg66T_se2cKTueBBd5X9V3iyapmurs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAdIJnJWR78aZT03lY-tql80bt8ecDqnVcfVrMM_pyhSLsqdjqPZLvpNKP-X2k0lSIeXmEs4a9DsgsDiD75J-PszD1PBLdsrX3GMUyaSB9yXDX0bJ22petk-1vAf9LRAliOuq7CPryHLXuBJXhVqtWDpPD4aK8YtEQGVN1EGfMoRoYn8Wx8uupintSbsy9FHLU4b9nbgqHmTaOpsFZPPorDQvvvL3z64U3515lzE-4X5hEFbHOYe3zNSpNezFqBRD914QTK5mx3qlGaLvNfKGBkAJ43rABPMKLqLq6sflBwbBGh1T_pgIRQA5YnUtD7jYpMGeVEp3SQUAfCUB7jiGU&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Адские бабки</strong></a></p>

Компания Reebok создала проект совместно с автором телеграм-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/prkokotova/" target="_blank"><strong>prkokotova</strong></a></p>

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/eksmofreedom/" target="_blank">eksmofreedom</a></p>

В нём также приняли участие боец ММА Юстына Грачык, чемпионка Европы по борьбе Анжелика Пиляева и кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева

<p>Фото: telegram / <a href="https://t.me/Cbpub" target="_blank">КБ</a></p>

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/kdlolymp/" target="_blank"><strong>kdlolymp</strong></a></p>

По словам представителей компании, "Reebok предоставила слово девушкам, которым есть что сказать и которые не стесняются быть собой"

<p>Фото: telegram / <a href="https://t.me/Cbpub" target="_blank">КБ</a></p>

<p>Фото: twitter / <a href="https://twitter.com/D0CT0EBCKNN" target="_blank">D0CT0EBCKNN</a></p>

Однако после публикации плакатов разразился скандал. В соцсетях Reebok стали упрекать за "феминистские слоганы", и им пришлось удалить снимки

<p>Фото: twitter / <a href="https://twitter.com/Permactive" target="_blank"><strong>Permactive</strong></a></p>

Ситуацию прокомментировал в том числе амбассадор компании рэпер Оксимирон. По его словам, им нужно было "присесть и подумать"

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