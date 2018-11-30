Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в порно

28 ноября стало известно, что группа Serebro полностью сменит состав в феврале 2019 года. Об этом Катя Кищук сообщила на своей странице в "Инстаграме", которая насчитывает почти миллион подписчиков.
Serebro в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас: у нас есть ещё как минимум два месяца вместе
Екатерина Кищук
А вот в "Твиттере" девушка анонсировала свой уход из группы несколько иначе и куда более интригующе.
Пользователи горячо поддержали шутку девушки в комментариях и поставили твиту больше 19 тысяч лайков.
Ну хоть какая-то да хорошая новость в этом году
@FanatBabana1
Буду следить за новыми коллаборациями!
@PokrasLampas
Остаётся лишь дождаться февраля и узнать, а точно ли Екатерина пошутила.
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