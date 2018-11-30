Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в порно

24-летняя певица Екатерина Кищук, которая получила известность как блогер и солистка группы Serebro, сообщила о намерении уйти в порно. Такая запись появилась на странице девушки в "Твиттере".

28 ноября стало известно, что группа Serebro полностью сменит состав в феврале 2019 года. Об этом Катя Кищук сообщила на своей странице в "Инстаграме", которая насчитывает почти миллион подписчиков.

Serebro в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас: у нас есть ещё как минимум два месяца вместе Екатерина Кищук

А вот в "Твиттере" девушка анонсировала свой уход из группы несколько иначе и куда более интригующе.

Пользователи горячо поддержали шутку девушки в комментариях и поставили твиту больше 19 тысяч лайков.

Ну хоть какая-то да хорошая новость в этом году @FanatBabana1

Буду следить за новыми коллаборациями! @PokrasLampas

Остаётся лишь дождаться февраля и узнать, а точно ли Екатерина пошутила.