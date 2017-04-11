"Хочешь, я буду твоей первой женщиной?" Серябкина читает стихи прохожим — видео

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"Хочешь, я буду твоей первой женщиной?" Серябкина читает стихи прохожим — видео

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Фото: L!FE/Игорь Шиляев

12 апреля на книжных полках страны появится первый и долгожданный для поклонников SEREBRO сборник стихов солистки группы. На страницах томика "Тысяча М" Ольга Серябкина делится самыми сокровенными мыслями и смелыми признаниями, сложенными в рифмы. В преддверии выхода сборника Лайф вместе с автором стихов провёл эксперимент в книжном магазине "Читай-город". Ольга Серябкина зачитывала отрывки стихотворений покупателям, которые угадывали их авторов. Предлагаем и вам проверить свои знания.

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