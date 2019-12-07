Девушка оплатила всем покупки, выиграв в лотерею, но правда оказалась ещё лучше

Автор и исполнитель песен Sia недавно появилась в супермаркете, где принялась оплачивать покупки людей, что там находились. Правда, не сразу все узнали в женщине интернациональную звезду.

Авторству 43-летней певицы принадлежит множество хитов. В том числе и песня Chandelier, которая стала всемирно известной в 2013 году. В последние годы артистка зачастую в своих образах использует парики, полностью закрывающие её лицо. Из-за этого многие даже не знают, как женщина выглядит без него.

Поэтому, когда Sia появилась в магазине Walmart в городе Палм-Спрингс, США, никто поначалу не понял, что это она.

Певица Sia вошла в супермаркет, представляясь именем Сиси, и начала оплачивать покупки незнакомцам. Объяснила своё поведение она тем, что недавно выиграла в лотерею.

Однако её визит инкогнито был таковым недолго — в магазине оказался фанат певицы, который узнал её и сразу же попросил сделать с ней селфи. Все были поражены неподдельной добротой Sia. Когда в Интернете прознали, что произошло, уровень любви к исполнительнице вышел на новый уровень, пишет Bored Panda.

Она сделала это просто потому, что она добрый человек. Сиа не хотела, чтобы люди знали, кто она такая и зачем она это делает RyanmeetsAnna

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