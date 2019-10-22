Парень испугался, заметив на видео, как за спиной девушки прячется жуткая фигура

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Кадр из видео © Reddit/jmeicke

В видеосообщении девушка показывала своего кота. Хоть ролик должен был получиться милым, вместо этого он до чёртиков перепугал получателя.

На Reddit пользователь jmeicke опубликовал видеосообщение, которое ему прислала его девушка. И хоть в центре внимания был кот хозяйки, всё внимание на себя перетянул пугающий силуэт, появившийся в кадре, словно клише из фильмов ужасов. Вот только это совсем не кино.

Моя девушка прислала мне это в Snapchat, и что-то на заднем плане привлекло моё внимание. Лично я не особо верю в паранормальные явления, но я серьёзно не могу понять, что за человек в её шкафу

jmeicke

Пост с видеозаписью моментально стал вирусным. Сотни человек поделились своим мнением по поводу происходящего на ролике.

Либо твоя девушка изменяет тебе, либо её преследует чёртов призрак

Пользователь Reddit

<p>Кадр из видео © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Ghosts/comments/dk4f1s/my_girlfriend_sent_me_this_snapchat_and_something/" target="_blank">jmeicke</a></p>

Я уверен, этому есть какое-то рациональное объяснение, но эта штука и правда очень похожа на человека

Пользователь Reddit

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