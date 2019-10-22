Парень испугался, заметив на видео, как за спиной девушки прячется жуткая фигура

В видеосообщении девушка показывала своего кота. Хоть ролик должен был получиться милым, вместо этого он до чёртиков перепугал получателя.

На Reddit пользователь jmeicke опубликовал видеосообщение, которое ему прислала его девушка. И хоть в центре внимания был кот хозяйки, всё внимание на себя перетянул пугающий силуэт, появившийся в кадре, словно клише из фильмов ужасов. Вот только это совсем не кино.

Моя девушка прислала мне это в Snapchat, и что-то на заднем плане привлекло моё внимание. Лично я не особо верю в паранормальные явления, но я серьёзно не могу понять, что за человек в её шкафу jmeicke

Пост с видеозаписью моментально стал вирусным. Сотни человек поделились своим мнением по поводу происходящего на ролике.

Либо твоя девушка изменяет тебе, либо её преследует чёртов призрак Пользователь Reddit

Я уверен, этому есть какое-то рациональное объяснение, но эта штука и правда очень похожа на человека Пользователь Reddit

Камера сняла, как пустое инвалидное кресло двигается под чьим-то управлением