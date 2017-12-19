Обогнавшая Бузову в iTunes Стефания: Я работала в караоке и копила на свой клип

Совсем недавно STEFF-A пела в караоке-барах Москвы и Киева, а на прошлой неделе её дебютная песня возглавила российский чарт iTunes, обогнав новый трек Ольги Бузовой. Несмотря на истерию вокруг музыкальных новинок Ольги, после выхода клипа 18 декабря песня STEFF-A "Среди миллионов глаз" снова прочно закрепилась на первом месте чарта, вновь оставив позади Ольгу Бузову, Элджея и других исполнителей.

28-летняя Стефания Артеменко мечтала о карьере певицы с раннего детства, когда росла в семье без отца в маленьком украинском городе Смеле. Мама Стефании была швеёй и много денег не зарабатывала, поэтому после десятого класса девочке пришлось идти работать официанткой.

— Я работала официанткой 24 часа в сутки и подрабатывала в караоке-баре. Я надеялась, что на меня кто-нибудь обратит внимание и я стану звездой. Но на деле всё оказалось по-другому: приходилось задерживаться до пяти утра, петь не совсем тот репертуар, который подходит молодой девушке. Личной жизни никакой не было, хотя вокруг меня всегда крутились интересные мужчины с интересными предложениями. Я придерживаюсь такой линии, что ложиться в постель с кем-то и быть чьим-то проектом я не буду, — признается Стефания.

Взяв себя в руки, Стефания вернулась на работу и собирала деньги на свой дебютный клип:

— В какой-то момент я пришла домой, посмотрела на себя, на жизнь, на товарищей, которые рядом со мной, и поняла, что я так не хочу жить. Я хочу найти свою аудиторию, своего слушателя, я готова экспериментировать. У меня нет продюсера, у меня есть команда, которая в меня поверила. Меня очень радует, что я добиваюсь всего сама, как артистка, а не через постель.